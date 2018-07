Bogota (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat den offiziellen Teil seines Besuchs in Kolumbien begonnen. Gauck will mit Präsident Juan Manuel Santos Calderón und Menschenrechtlern über den Aussöhnungsprozess in dem Land reden. Nach 50 Jahren blutigem Konflikt zwischen Staat und Farc-Guerillas haben beide Seiten Ende vergangenen Jahres Verhandlungen über einen Friedensprozess begonnen. Kolumbien ist die erste Station einer neuntägigen Südamerikareise, die Gauck am Sonntag weiter nach Brasilien führt.

