Ludwigslust (Deutschland) (AFP) Durch einen Blitzeinschlag bei einer Vatertagsfeier sind in Mecklenburg-Vorpommern 39 Menschen verletzt worden, davon acht schwer. Nach Angaben der Polizei schlug der Blitz am Donnerstag gegen 13.00 Uhr erst in eine Baumgruppe und dann in einen Stromkasten ein. Die meisten Betroffenen erlitten Brandverletzungen oder einen Schock.

