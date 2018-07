Brüssel (Belgien) (AFP) Die EU-Kommission will mit einer neuen Gesetzesinitiative Kontogebühren vergleichbarer und dadurch billiger machen. "Entweder werden die Banken ihre Preise in Frage stellen oder die Kunden tun das", sagte Verbraucherkommissar Tonio Borg, als er am Mittwoch in Brüssel seinen Entwurf vorstellte. Der Vorstoß soll Banken allgemein zu einem besseren Kundenservice verpflichten und Millionen EU-Bürgern zu einem eigenen Girokonto verhelfen.

