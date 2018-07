Brüssel (AFP) Die EU-Justizkommissarin Viviane Reding will mit einem Zwölf-Punkte-Plan das Alltagsleben in Europa erleichtern. "Zu viele EU-Bürger stoßen beim Arbeiten und anderen Aufenthalten im EU-Ausland noch immer permanent auf Probleme", sagte Reding am Mittwoch in Brüssel bei der Vorstellung ihres "Bericht über die Unionsbürgerschaft 2013". Viele Programmpunkte zielen darauf ab, die Mobilität der Menschen weiter zu fördern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.