Aachen (AFP) Für ihre Verdienste um die europäische Integration ist die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite am Donnerstag in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung im historischen Krönungssaal des Aachener Rathauses rief Grybauskaite die Europäer auf, Zukunftsängste zu überwinden und Verantwortung zu übernehmen. "Ich möchte diesen Preis den Menschen in Litauen widmen", fügte die 57-Jährige hinzu.

