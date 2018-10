Essen (AFP) Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die französische Regierung ermahnt, nicht in ihren Sparbemühungen nachzulassen. Frankreich habe zwar in den vergangenen Jahren sein Haushaltsdefizit verringert, nach der Prognose der EU-Kommission belaufe es sich in diesem Jahr aber immer noch auf knapp 4 Prozent und werde im nächsten Jahr sogar wieder leicht steigen, sagte Weidmann den Zeitungen der "WAZ"-Mediengruppe (Donnerstagsausgabe). "Das ist für mich kein Sparen." Die Mitgliedstaaten hätten mittelfristig ausgeglichene Haushalte verabredet.

