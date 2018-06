Oviedo (dpa) - Der österreichische Filmregisseur Michael Haneke erhält den angesehenen spanischen Prinz-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Efe meldete, setzte der 71-Jährige sich in der Schlussabstimmung der Jury in Oviedo gegen den kubanischen Balletttänzer Carlos Acosta durch. Haneke hatte in diesem Jahr für sein Werk "Liebe" den Auslands-Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film erhalten.

Der Prinz-von-Asturien-Preis gilt als die "spanische Version des Nobelpreises". Er wird in acht Sparten vergeben und ist mit je 50 000 Euro dotiert.

