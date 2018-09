Manchester (SID) - Die Ehrerbietung für den scheidenden Teammanager Sir Alex Ferguson vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United kennt auf der Insel keine Grenzen. Jetzt hat der Labour-Abgeordnete Graham Stringer Ferguson für einen Sitz im House of Lords vorgeschlagen.

"Wenn man irgendwo auf der Welt sagt, dass man aus Manchester kommt, sagen die Leute gleich: Manchester United. Sir Alex hat für Manchester eine Marke geschaffen, die von Stretford bis Sydney über Ulan Bator überall auf der Welt bekannt ist", wird Stringer in den Manchester Evening News zitiert.

Das Oberhaus (House of Lords) bildet zusammen mit dem Unterhaus (House of Commons) und dem Monarchen das britische Parlament. Neben den beiden Erzbischöfen und 24 Bischöfen der anglikanischen Kirche von England (Lords Spiritual) gehören ihm die Peers (Lords Temporal, weltliche Lords) an. Letztere haben ihren Sitz auf Lebenszeit inne. Über die Aufnahme ins Oberhaus entscheidet der Monarch auf Vorschlag des Premierministers oder einer Aufnahme-Kommission.

Aufnahmekandidaten sollten Bürger des Vereinigten Königreichs oder des Commonwealth sein, die das 21. Lebensjahr beschlossen haben, ein gewisses Maß an Erfolg in ihrem Leben vorweisen können sowie integer und (politisch) unabhängig sind. Ferguson tritt bei United zum Saisonende nach fast 27 Jahren mit 38 Titeln zurück.