Madrid (SID) - Fußball-Nationalspieler Mesut Özil vom spanischen Rekordmeister Real Madrid bangt um seinen Einsatz im Pokalfinale gegen Atlético Madrid am 17. Mai. "Er hat ein Problem am Knöchel. Wir müssen jetzt ein paar Tage abwarten und hoffen, dass es sich gut entwickelt", sagte Co-Trainer Aitor Karanka nach dem 6:2 gegen den FC Málaga am Mittwoch. Özil, der zuvor das 3:1 erzielt hatte, war in der 82. Minute vom Feld getragen worden.

"Alarm in Madrid", schrieb die Zeitung Marca: "Özil hinterließ ein Tor für die Videothek sowie eine Verletzung, die alle Anhänger für das Pokal-Finale beten lässt." Der 24-Jährige hatte sich die Verletzung bei einem harmlosen Zweikampf mit Ignacio Camacho zugezogen.