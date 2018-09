Berlin (dpa) - Das aktuelle kalenderblatt für den 4. Mai:19. Kalenderwoch

130. Tag des Jahres

Noch 235 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Gordian, Hiob, Juan

HISTORISCHE DATEN

2012 - In Algerien gewinnt die FLN die Parlamentswahl. Mit ihr nahestehenden Unabhängigen erreicht sie die absolute Mehrheit.

2011 - Microsoft kauft den Internet-Telefondienst Skype für 8,5 Milliarden Dollar.

2008 - Bei schweren Stürmen kommen im Mittleren Westen und im Südosten der USA 23 Menschen ums Leben.

1998 - Die irische republikanische Partei Sinn Fein stimmt dem Friedensplan für Nordirland zu, der am 10. April in London ausgehandelt worden war.

1988 - Hamburgs Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) erklärt überraschend seinen Rücktritt zum 1. Juni 1988.

1963 - In Berlin wird die erste Lieferung mit Joghurt in Plastikbechern verteilt und ist sofort ausverkauft.

1953 - Die Stadt Chemnitz in Sachsen wird auf Beschluss der DDR-Regierung in Karl-Marx-Stadt umbenannt.

1933 - Die Nationalsozialisten lassen öffentlich Bücher vor allem linksgerichteter und jüdischer Autoren verbrennen.

1869 - In Promontory (im heutigen US-Bundesstaat Utah) treffen die Schienenstränge der ersten transkontinentalen Eisenbahnstrecke zusammen. Diese führt von New York über Chicago nach San Francisco in Kalifornien.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Amerikas "Fat Man" trifft nach seinem 13-monatigen Fußmarsch über 4800 Kilometer in New York ein. Der 40-jährige Steve Vaught hat dabei 100 Pfund Gewicht verloren und 15 Paar Schuhe durchgetreten.

GEBURTSTAGE

1971 - Katja Woywood (42), deutsche Schauspielerin ("Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei")

1938 - Marina Vlady (75), französische Schauspielerin ("Die blonde Hexe")

1933 - Barbara Taylor Bradford (80), britisch-amerikanische Schriftstellerin ("Des Lebens bittere Süße")

1903 - Hans Jonas, deutscher Philosoph ("Das Prinzip Verantwortung"), gest. 1993

1878 - Gustav Stresemann, deutscher Politiker, Reichskanzler 1923, gest. 1929

TODESTAGE

2012 - Günther Kaufmann, deutscher Schauspieler ("Querelle"), geb. 1947

2003 - Heinz Oestergaard, deutscher Modeschöpfer, geb. 1916