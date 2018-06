Rom (AFP) Ein Berufungsgericht hat die Haftstrafe wegen Steuerbetrugs gegen den früheren italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi am Mittwoch bestätigt. Das Urteil habe Bestand, sagte ein Richter in Mailand in einer live im Fernsehen übertragenen Erklärung - doch kann der 'Cavaliere' ein weiteres Mal in Berufung gehen.

