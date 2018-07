Sanaa (AFP) Fast fünf Monate nach ihrer Entführung im Jemen sind ein finnisches Paar sowie ein österreichischer Student freigekommen. Die drei Europäer seien in der Nacht zum Donnerstag an der Grenze zum Oman von örtlichen Stammesvertretern befreit worden, sagte ein jemenitischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Laut österreichischem Außenministerium wurden sie danach in einem Krankenhaus in Wien untersucht.

