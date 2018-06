Rom (AFP) Die jordanische Regierung erwartet in den kommenden Monaten einen massiven Anstieg der Zahl syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge. Ihr Anteil an der Bevölkerung des Landes könnte bis Mitte 2014 auf 40 Prozent anwachsen, sagte Jordaniens Außenminister Nasser Dschudeh am Donnerstag bei einem Treffen mit US-Außenminister John Kerry in Rom. Derzeit liege ihr Anteil bei zehn Prozent. Bis zum Ende des Jahres könnten die Flüchtlinge aus dem Nachbarland bereits 20 bis 25 Prozent der jordanischen Bevölkerung ausmachen, sagte der Minister.

