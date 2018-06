Margherita di Savoia (SID) - Der frühere Straßenrad-Weltmeister Mark Cavendish hat auf der sechsten Etappe seinen zweiten Tagessieg beim 96. Giro d'Italia gefeiert. Der Brite vom Team Omega Pharma-Quickstep setzte sich nach 169 km von Mola di Bari nach Margherita di Savoia im Zielsprint vor dem Italiener Elia Viviani (Cannondale) und Matthew Harley Goss (Australien/Orica) durch. Dem deutschen Sprintspezialisten John Degenkolb (Gera) vom Team Argos-Shimano fehlten einen Tag nach seinem ersten Etappensieg bei der Italien-Rundfahrt die Kräfte, der 24-Jährige hatte nichts mit der Entscheidung zu tun.

"Ich bin total glücklich", sagte Cavendish nach seinem zwölften Tagessieg bei einem Giro und dem 38. Etappenerfolg bei einer der drei großen Rundfahrten. Bereits am Samstag hatte der 27-Jährige zum Giro-Auftakt in Neapel gewonnen. Den Erfolg vom Donnerstag widmete der Brite dem Belgier Wouter Weylandt, der zwei Jahre zuvor während des Giro tödlich verunglückt war. "Es ist für uns alle ein besonderer Tag. Wir denken an Wouter, und wir vermissen ihn", sagte Cavendish.

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden behielt Luca Paolini (Italien/Katjuscha), der das Klassement seit seinem Tageserfolg auf dem dritten Teilstück anführt und auf der überwiegend flachen Etappe nicht in Gefahr geriet. Das siebte Teilstück führt am Freitag über 177 km von Marina di San Salvo nach Pescara.