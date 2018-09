Köln (SID) - EISHOCKEY: In Helsinki erwartet den Weltmeister Russland in Gruppe A gegen Gastgeber Finnland ein heißer Schlagabtausch auf dem Eis - das erste Bully ist um 19.15 Uhr. Außerdem treffen in der finnischen Hauptstadt die Slowakei und Österreich um 15.15 Uhr aufeinander. In Stockholm muss Weißrussland gegen Kanada um 20.15 Uhr antreten, zuvor empfängt Slowenien um 16.15 Uhr Tschechien.

FORMEL 1: Beim fünften Grand Prix des Jahres ist die Formel 1 in Spanien zu Gast. Weltmeister Sebastian Vettel will seinen Zehn-Punkte-Vorsprung in der WM-Wertung auf Verfolger Kimi Räikkönen ausbauen. Die freien Trainingseinheiten in Barcelona starten um 10.00 und 14.00 Uhr.

RADSPORT: Beim Giro d'Italia führt die siebte Etappe über 177 km von San Salvo nach Pescara. Nach der Sprint-Etappe vom Vortag steht ein anspruchsvolles Teilstück bevor, bei der Ausreißer ihre Chancen suchen werden. Nach einem gemäßigten Start in Küstennähe überwindet die zweite Tageshälfte in den Abruzzen insgesamt 2600 Höhenmeter und beinhaltet vier Bergwertungen sowie zwei Zwischensprints. Startschuss ist um 14.15 Uhr.