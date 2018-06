Berlin (dpa) - Also doch: Der deutsche IOC-Vize Thomas Bach bewirbt sich um das höchste Amt im Weltsport. Bei der Wahl am 10. September in Buenos Aires will der 59 Jahre alte Wirtschaftsanwalt aus Tauberbischofsheim Nachfolger des ausscheidenden IOC-Präsidenten Rogge werden. Bachs Chancen stehen ausgezeichnet.

