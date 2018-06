Berlin (dpa) - Beim "Holi-Festival Of Colours" bemalen und bewerfen sich Besucher während der Konzerte mit speziellem Farbpulver - Vorbild ist das hinduistische Frühlingsfest "Holi", das in Teilen Indiens gefeiert wird.

Während der mehrtägigen Feiern beschmieren sich Menschen mit bunten Pulvern und verspritzen Wasser. Eine Berliner Event-Agentur organisiert in diesem Sommer in 13 deutschen Städten das Musikfestival der besonderen Art.

Auftakt ist am Samstag (11.5.) in Berlin. Es folgen Böblingen bei Stuttgart (18.5.), Leverkusen (8.6.), München (15.6.), Leipzig (22.6.), Frankfurt am Main (29.6.), Dortmund (6.7.), Hamburg (20.7.), Saarbrücken (27.7.), Dresden (3.8.), Mannheim (17.8.), Essen (31.8.) und Karlsruhe (7.9.).

Holi-Festival Of Colours