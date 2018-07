Madrid (SID) - Vier Tage nach seinem Turniersieg von München hat Tommy Haas beim ATP-Masters in Madrid das Viertelfinale verpasst. Der 35-Jährige verlor gegen den an Nummer vier gesetzten Spanier David Ferrer 5:7, 6:4, 4:6 und verließ auch im vierten Aufeinandertreffen gegen seinen Angstgegner als Verlierer den Platz.

In einem hart umkämpften Match verwandelte Ferrer nach 2:10 Stunden seinen zweiten Matchball. Zuletzt war Haas im Halbfinale von Miami gegen Ferrer ausgeschieden. Im Viertelfinale trifft Ferrer nun auf den an Nummer fünf gesetzten Spanier Rafael Nadal. In Haas schied auch der letzte Deutsche beim mit 4,3 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier aus.