Amsterdam (dpa) - Eine 81-jährige Frau aus Deutschland ist in der niederländischen Provinz Friesland bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Insgesamt seien 14 deutsche Touristen von dem Unfall betroffen gewesen, so die Polizei. Die Seniorin saß demnach in einer Barke, die von einem Frachtschiff gerammt wurde. Zwei weitere Passagiere wurden verletzt. Die 81-Jährige wurde von Rettungskräften am Unfallort reanimiert und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, berichtete der Sender NOS. Dort sei sie gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.