Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird den britischen Premierminister David Cameron am Montag zu einem Gespräch empfangen. Dabei solle es vorrangig um die Lage in Syrien und den G8-Gipfel in Nordirland im kommenden Monat gehen, teilte das Weiße Haus in Washington am Mittwoch (Ortszeit) mit.

