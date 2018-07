Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Jeanne Cooper ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren, wie ihr Sohn, der Schauspieler Corbin Bernsen, auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Cooper spielte vier Jahrzehnte lang in der US-Seifenoper "The Young and the Restless" eine Hauptrolle. Die Serie lief in Deutschland vorübergehend unter dem Titel "Schatten der Leidenschaft".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.