Berlin (dpa) - Die Grünen fordern angesichts von Kosten- und Terminproblemen bei großen Tunnelbauten in Deutschland mehr Sorgfalt bei der Planung. "Die bisherige Vorgehensweise "Erst Preise schönen, dann Projekt beginnen, dann Kosten zugeben" hat ausgedient", sagte der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Anton Hofreiter der dpa. Notwendig sei von Anfang an eine transparente Kalkulation, die Risiken einbeziehe. Hintergrund sind Schwierigkeiten etwa beim City-Tunnel in Leipzig, dessen Baukosten von 572 Millionen auf voraussichtlich rund 960 Millionen Euro steigen dürften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.