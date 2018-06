New York (dpa) - Facebook verhandelt laut Medienberichten über den Kauf der Navigations-App Waze - der Preis könnte eine Milliarde Dollar erreichen.

Bei Waze informieren die Nutzer einander über Staus, Unfälle oder Radarfallen.

Die Unternehmen seien in ersthaften Gesprächen, die aber noch scheitern könnten, schrieben das "Wall Street Journal" und die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Freitag. Zuvor war davon bereits in israelischen Medienberichten die Rede.

Das in Israel gegründete Start-up Waze hat nach bisherigen Informationen 40 bis 50 Millionen Nutzer. Die App gibt Routen-Anweisung auf Basis der Nutzer-Informationen, funktioniert aber zugleich wie eine Art Online-Netzwerk für Autofahrer.

Mit Waze könnte Facebook seine Mitglieder auch im Auto erreichen und die Nutzer-Basis erweitern. Zugleich könnte die App ein Kanal für ortsbezogene Werbung sein.

Erreicht der Preis tatsächlich eine Milliarde Dollar, wäre das der teuerste Zukauf von Facebook. Die Übernahme der Fotoplattform Instagram sollte Facebook zwar ursprünglich auch soviel kosten. Mit den fallenden Kursen der Facebook-Aktie war der Deal am Ende jedoch weniger als 800 Millionen Dollar wert.

