Berlin (AFP) Deutsche Steuerfahnder können bei der Suche nach Steuersündern auf umfangreiche Daten aus Steueroasen zugreifen. Behörden der USA, Australiens und Großbritanniens hätten der Bundesregierung angeboten, Deutschland an etwa 400 Gigabyte Daten aus Steueroasen wie den Britischen Jungferninseln, Singapur und den Cook-Inseln teilhaben zu lassen, teilte das Bundesfinanzministerium am Freitag in Berlin mit. Wie die "Süddeutsche Zeitung" (Samstagsausgabe) berichtet, handelt es sich in weiten Teilen um die sogenannten Offshore-Leaks-Dateien.

