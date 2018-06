München (AFP) Die ersten Fernbusse von ADAC und Deutscher Post werden ab Anfang November durch die Lande fahren. Die gelben Busse mit dem Namen "ADAC Postbus" sollen dann mit den ersten fünf Städteverbindungen in den neu geöffneten deutschen Fernbusmarkt einsteigen, teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Dazu sei nun eine gemeinsame Betreibergesellschaft vereinbart worden, an der beide Unternehmen zu jeweils 50 Prozent beteiligt seien. Die Zustimmung der Kartellbehörden stehe noch aus.

