Frankfurt/Main (AFP) Zum Muttertag, einem der wichtigsten Verkaufstage für Blumen, hat die zuständige Gewerkschaft gleiche Löhne für Floristen in Ost und West angemahnt. "Der Floristenberuf ist ein Knochenjob, trotzdem können vor allem in Ostdeutschland viele Beschäftigte kaum von ihrem spärlichen Lohn leben", erklärte Harald Schaum von der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am Freitag in Frankfurt am Main.

