Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem überraschenden Truppenbesuch in Afghanistan politische Fortschritte in dem Land angemahnt. "Wir werden ein Auge darauf haben, dass der politische Prozess hier vorangeht", sagte Merkel am Freitag vor deutschen Soldaten im Feldlager Kundus. Sie war am Morgen gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) überraschend in Masar-i-Scharif eingetroffen und per Helikopter nach Kundus weitergeflogen.

