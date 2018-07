Berlin (AFP) Knapp eine Woche nach dem Tod eines deutschen Soldaten in Afghanistan ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dort überraschend zu einem Truppenbesuch eingetroffen. Merkel sei am Freitagmorgen gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) im Bundeswehrhauptquartier Masar-i-Scharif im Norden Afghanistans angekommen, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Am vergangenen Samstag war erstmals seit knapp zwei Jahren ein deutscher Soldat in Afghanistan getötet worden.

