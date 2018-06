Hamburg (AFP) Im NSU-Prozess hat das Münchner Oberlandesgericht (OLG) Medienberichten zufolge am Freitag die Befangenheitsanträge der Verteidigung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe und des Angeklagten Ralf Wohlleben abgelehnt. Der Antrag der Anwälte Zschäpes richtete sich gegen den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl. "Es liegen keine berechtigten Zweifel an der Unvoreingenommenheit des Richters vor, heißt es laut "Spiegel Online" in dem fünfseitigen OLG-Bericht.

