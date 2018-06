Berlin (Deutschland) (AFP) Hunderte Mitglieder der Piratenpartei sind am Freitag zu einem dreitägigen Parteitag im bayerischen Neumarkt zusammengekommen. Am ersten Tag ihres Treffens wollen die Piraten am Nachmittag einen Nachfolger für den umstrittenen politischen Geschäftsführer Johannes Ponader wählen. Um den Posten bewerben sich bislang sieben Piraten. Außerdem sollen zwei neue Beisitzer für den Bundesvorstand gewählt werden. Bis zum Mittag hatten sich knapp 700 Piraten für den Parteitag akkreditiert, erwartet werden von der Parteispitze etwa 1500.

