Berlin (AFP) Schauspieler Till Schweiger sammelt Geld für die Angehörigen eines getöteten Soldaten. Auf seiner Facebook-Seite bittet Schweiger um Spenden für die Familie des Bundeswehrsoldaten, der kürzlich in Afghanistan gefallen ist. "Er hinterlässt eine Familie, die eh schon in finanzielle Not geraten ist", schreibt Schweiger. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung vom Freitag spendete der Schauspieler selbst 10.000 Euro.

