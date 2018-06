Helsinki (SID) - Finnland hat bei der Eishockey-WM im eigenen Land Rekordweltmeister Russland vorerst den Rang abgelaufen. Der Titelträger von 1995 und 2011 setzte sich im hochklassigen und hitzigen Spitzenspiel der Vorrundengruppe B in Helsinki mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) gegen den Titelverteidiger durch und setzte sich an die Tabellenspitze.

Aufsteiger Österreich machte einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt und erhöhte den Druck auf die deutsche Nationalmannschaft wieder. Das Team von Trainer Manny Viveiros besiegte überraschend Vizeweltmeister Slowakei mit 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und zog mit fünf Punkten an der DEB-Auswahl vorbei auf den sechsten Platz.

In der schwedischen Gruppe A schlug der zwölfmalige Weltmeister Tschechien wieder Kurs auf das Viertelfinale ein. Der WM-Dritte des Vorjahres bezwang in Stockholm den zweiten Aufsteiger Slowenien mit 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) und verbesserte sich auf den vierten Rang.

12.383 Zuschauer in der Hartwall Areena sahen den bislang stärksten Auftritt des Suomi-Teams. Petri Kontiola war mit zwei Toren (4. und 28.) der Matchwinner für die Finnen. Juhamatti Aaltonen (36.) erzielte den dritten Treffer für die Gastgeber.

Die Russen bemühten sich zwar um Wiedergutmachung für die peinliche 1:2-Pleite gegen Außenseiter Frankreich. Es reichte aber nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Alexander Radulow (24.) und zum späten Anschlusstreffer durch NHL-Star Ilja Kowaltschuk (59.). Unter dem Jubel ihrer Fans kombinierten die Finnen zwischenzeitlich wie die Sbornaja zu ihren besten Zeiten. Zum ersten Mal schwappte La Ola durchs Arena-Rund.

NHL-Star Thomas Vanek verwandelte den entscheidenden Penalty für Österreich und sicherte dem Aufsteiger damit den zweiten Erfolg in Helsinki. Zuvor hatte Rekordnationalspieler Gerhard Unterluggauer in der 34. Minute die slowakische Führung durch Tomas Surovy (9.) ausgeglichen. Die deutsche Mannschaft, die mit vier Punkten auf dem siebten Platz liegt, muss somit am Samstag (19.15 Uhr/Sport1) gegen den Letzten Lettland (3) gewinnen, um nicht doch noch in ernste Abstiegsgefahr zu geraten. Das Team von Bundestrainer Pat Cortina hatte am Mittwoch Österreich mit 2:0 besiegt.

Die Slowenen durften im Globen nach dem 2:1 des Kölners Rok Ticar (12.) von ihrem ersten WM-Coup träumen. Doch Jiri Hudler (20.), Zbynek Michalek (46.) und Jiri Novotny (56.) drehten noch das Spiel.