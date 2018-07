München (SID) - Danny Bois stürmt in der kommenden Saison für den EHC München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 29-Jährige unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag. Zuletzt stand der Kanadier beim Dornbirner Eishockey Club in Österreich unter Vertrag. Davor war er zwei Jahre für den EC Salzburg aktiv. "Danny ist körperlich immer präsent. Ein absoluter Teamspieler. Solch einen Mann wünscht sich niemand als Gegenspieler, den hat man lieber in den eigenen Reihen", sagte EHC-Manager Christian Winkler über seinen Neuzugang.