Hamburg (SID) - Beim FC St. Pauli sind die Nerven vor der Entscheidung im packenden Abtiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga angespannt. "Das ist ein brutal wichtiges Spiel", sagte Trainer Michael Frontzeck (49) vor der Partie gegen Bundesliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Liga total!). Zwei Spieltage vor Saisonende haben die seit drei Spielen sieglosen Hamburger als Tabellen-14. nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Frontzecks größte Hoffnung: "Wir haben es selbst in der Hand und brauchen nicht nach links und rechts zu schauen. Aber wir wissen, dass es ein Nervenspiel wird und wir geduldig sein müssen." Die Konkurrenten von Erzgebirge Aue (Platz 15) und Dynamo Dresden (16) haben noch mehr Druck als St. Pauli, das sich mit den Fans im Rücken der größten Sorgen entledigen will. "Es wäre ideal, wieder mit dem Publikum zu verschmelzen", sagte Frontzeck, der betonte: "In brenzligen Situationen habe ich mich immer auf mein Team verlassen können." Nächste Woche muss St. Pauli zum Saisonabschluss beim Tabellendritten 1. FC Kaiserslautern antreten.

Frontzeck geht davon aus, dass Braunschweig nach dem feststehenden Aufstieg in die Bundesliga in Hamburg im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird. "Ich habe das Spiel der Braunschweiger gegen Cottbus (0:0, Anmerkung der Red.) gesehen und konnte da nicht erkennen, dass irgendeine Mannschaft ein paar Prozent weniger bringt", sagte er. Immerhin kann Frontzeck personell aus dem Vollen schöpfen. Nur Florian Mohr (Bandscheibenvorfall) und Marcel Andrijanic (Rückenprobleme) fallen aus.