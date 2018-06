Dortmund (SID) - Ein Einsatz von Mario Götze im Finale der Champions League gegen seinen künftigen Arbeitgeber Bayern München wird für den Mittelfeld-Star von Borussia Dortmund immer mehr zum Rennen gegen die Zeit. "Er ist gerade in Therapie. Fahrrad fahren darf er schon. Er soll zu Beginn der nächsten Woche ins Lauftraining einsteigen", sagte BVB-Trainer Jürgen Klopp während der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!), fügte aber hinzu: "Es wäre toll, wenn das geht. Dann hätte er genug Zeit, um herangeführt zu werden."

Der 20-Jährige, der nach Saisonende für die festgeschriebene Ablösesumme von 37 Millionen Euro zu den Bayern wechseln wird, hatte im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse bei Real Madrid (0:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten. Das Endspiel am 25. Mai im Londoner Wembley-Stadion wäre sein letztes für die Schwarz-Gelben.

Sonstige Personalsorgen hat Klopp vor dem Spiel in Wolfsburg nicht, eine B-Elf soll dort nicht zum Einsatz kommen. "Es geht ausschließlich darum, Fußball zu spielen und sich ein gutes Gefühl zu holen. Wir fangen nicht an, großartig nachzudenken, wer mal draußen bleiben soll. Es geht darum, im Rhythmus zu bleiben oder in der Rhythmus zu kommen", sagte der BVB-Coach. In den letzten beiden Spielen in Wolfsburg und gegen 1899 Hoffenheim zwei Siege zu holen und damit die Saison mit 71 Punkten zu beenden, sei "ein wirkliches Ziel".

Dass Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge im aktuellen Magazin des Rekordmeisters den Fans den Champions-League-Triumph ankündigte, quittierte Klopp mit einem Achselzucken: "Das ist nett von Herrn Rummenigge den eigenen Fans gegenüber. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Nach Sportdirektor Michael Zorc dementierte auch Klopp, dass Dortmund an einer Verpflichtung von Julian Draxler vom Erzrivalen Schalke 04 als Götze-Ersatz gearbeitet haben soll. "Wer auch immer Herrn Tönnies (Schalker Aufsichtsratsvorsitzender, d. Red.) zugetragen hat, wir hätten verhandelt, hat ihm einen Bären aufgebunden", sagte Klopp. Schon vor einer theoretischen Kontaktaufnahme habe sich Draxler "klar zu Schalke bekannt", sagte Klopp: "Das finde ich cool, wenn der Junge so klar ist in seinen Ansichten." Nationalspieler Draxler hat mittlerweile seinen Vertrag bei den Schalkern bis 2018 verlängert.