Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich hat seinen bis 2014 laufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wie erwartet vorzeitig verlängert. Über die Dauer der Vereinbarung sagte der Vereinsvorsitzende Fritz Keller: "Es ist ein langfristiger Vertrag." Per Handschlag hatten sich beide Seiten bereits vor einer Woche über die Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt.

Der 47-jährige Streich hatte das Amt als Coach der Breisgauer am 29. Dezember 2011 übernommen. Mit einem Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) könnte der SC Freiburg am vorletzten Spieltag der Saison die Qualifikation für die Europa League schaffen.