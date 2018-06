Guatemala-Stadt (AFP) Der frühere Machthaber von Guatemala, Efraín Ríos Montt, hat jede Verantwortung für die Massaker an Maya-Ureinwohnern während seiner Herrschaft zurückgewiesen. Er sei unschuldig, erklärte der 86-Jährige am Donnerstag in seiner ersten Stellungnahme vor Gericht. "Ich hatte nie die Absicht, (...) irgendeine nationale ethnische Gruppe zu zerstören", fügte der Angeklagte in seinen rund 50 Minuten währenden Schlussworten hinzu.

