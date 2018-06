Wetzlar (SID) - Rückschlag für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Rückraumspieler Steffen Fäth vom Bundesligisten HSG Wetzlar muss wegen eines Einrisses der Patellasehne im linken Knie mehrere Wochen pausieren und fällt für die beiden noch anstehenden EM-Qualifikationsspiele aus. Zunächst muss die DHB-Auswahl am 12. Juni in Montenegro antreten, drei Tage später steht in Aschaffenburg das Duell mit Israel an.

Für Fäth, der wohl sechs bis acht Wochen ausfällt, ist damit auch die Bundesliga-Saison vorzeitig beendet. Die Verantwortlichen des derzeitigen Tabellenachten aus Wetzlar hoffen, dass der 23-Jährige bis zum Start der Vorbereitung auf die Saison 2013/2014 Mitte Juli wieder hundertprozentig fit ist.

Fäth hatte wegen der Schmerzen im Knie zuletzt für die beiden Länderspiele gegen Slowenien abgesagt. Danach hatte er noch eine Partie für seinen Klub bestritten, ehe die Probleme wieder akuter wurden. Teamarzt Marco Kettrukat diagnostizierte, dass die Patellasehne "über ein Drittel" eingerissen ist. Mit 114 Treffern ist Fäth aktuell viertbester Torschütze der Mittelhessen.

In ihrer Qualifikations-Gruppe für die EM 2014 in Dänemark liegt die deutsche Mannschaft derzeit mit 4:4 Punkten auf Platz zwei. Montenegro hat mit 6:2 Zählern die bisher beste Ausbeute. Auf den weiteren Plätzen folgen Tschechien (4:4) und Israel (2:6). Die ersten beiden Mannschaften sowie der beste Dritte der sieben Gruppen qualifizieren sich für den kontinentalen Wettkampf im kommenden Jahr.