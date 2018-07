Kundus (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Truppenbesuch in Afghanistan den Gefallenen ihren Respekt gezollt. Bei einer Andacht und einem Gebet am Ehrenhain im Bundeswehr-Feldlager im nordafghanischen Kundus gedachte sie der Toten des Einsatzes. Ihr sei wieder bewusst geworden, dass die Soldaten ihren Dienst unter großen Risiken versehen. Am vergangenen Samstag war in der Provinz Baghlan ein Elite-Soldat des Kommandos Spezialkräfte getötet worden. Vor dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes 2014 mahnte Merkel weitere Reformen in Afghanistan an.

