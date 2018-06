Washington (dpa) - Der getötete Terrorverdächtige von Boston ist auf einem muslimischen Friedhof im Staat Virginia bestattet worden. Für Tamerlan Zarnajew sei nach langer Suche eine Grabstätte in Doswell, einer kleinen Gemeinde in der Nähe der Großstadt Richmond, gefunden worden. Das berichtete unter anderem die Zeitung "The Boston Globe". Mehrere Friedhöfe hatten sich geweigert, die sterblichen Überreste des mutmaßlichen Bombenlegers aufzunehmen. Tamerlan Zarnajew soll mit seinem jüngeren Bruder Dschochar beim Boston-Marathon zwei Sprengsätze gezündet haben - drei Menschen starben.

