Washington (dpa) - Dem mutmaßlichen Kidnapper der drei jungen Frauen in Cleveland droht möglicherweise die Todesstrafe. Der zuständige Bezirksstaatsanwalt Timothy McGinty teilte mit, dass er zusätzliche Anklagen gegen Ariel Castro wegen vorsätzlichen Mordes, versuchten Mordes und Körperverletzung anstrebe.

Er bezog sich dabei auf Vorwürfe, nach denen Castro zumindest eine seiner Gefangenen mehrere Male gewaltsam zum Schwangerschaftsabbruch gezwungen haben soll, nachdem er sie vergewaltigt hatte.

Er werde "jeden Akt vorsätzlichen Mordes" untersuchen, den der Angeklagte "begangen hat, indem er... Schwangerschaften abbrach", sagte McGinty. Das Gesetz erlaube die Todesstrafe für Kriminelle, die im Zuge einer Entführung vorsätzlichen Mord begingen. Es war die erste offizielle Bestätigung von Berichten, nach denen zumindest eine Frau in der Gefangenschaft eine oder vielleicht sogar mehrere von dem Entführer herbeigeführte Fehlgeburten erlitt.

Mehrere Medien hatten unter Berufung auf Polizeiprotokolle nach ersten Vernehmungen der Frauen gemeldet, dass Ariel bei einer Entführten fünfmal einen Schwangerschaftsabbruch herbeigeführt habe - durch Nahrungsentzug und Tritte in den Leib.

Die drei Frauen - Amanda Berry, Gina DeJesus und Michelle Knight - waren am Montag nach etwa einem Jahrzehnt Gefangenschaft befreit worden. Knight befand sich auch am Donnerstag noch in einem Krankenhaus, während ihre Leidensgefährtinnen bereits am Mittwoch nach Hause zurückkehrten. Berry bracht ihre sechsjährige Tochter mit, die in der Gefangenschaft geboren wurde. Nach Medienberichten trug die Kleine nur eine Windel und ein schmutziges T-Shirt, als sie zusammen mit den Frauen befreit wurde.

Castro war am Mittwoch zunächst wegen Entführung und Vergewaltigung angeklagt worden. Nach Angaben der "New York Times" wurden alle drei Frauen - damals Teenager - vom mutmaßlichen Täter auf derselben Straße in ein Auto gelockt. Eines der Opfer sei mit einer Tochter Castros befreundet gewesen.

