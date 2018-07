Hannover (dpa) - Christian Wulff kehrt wieder in die Öffentlichkeit zurück. Erstmals nach seiner Anklage wegen Korruption hat der Ex-Bundespräsident wieder eine öffentliche Rede gehalten. Nach seinem Auftritt bei der 49. Jahrestagung des Verbandes Deutsch-Japanischer Gesellschaften in Hannover betonte er lächelnd, man freue sich, wenn man unter Freunden ist. In seiner Rede betonte er deutsch-japanische Gemeinsamkeiten. Zu seinem Verfahren äußerte sich Wulff nicht. Mitte April hatte die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen Wulff erhoben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.