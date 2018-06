Neumarkt (dpa) - Im bayerischen Neumarkt in der Oberpfalz beginnt heute der Parteitag der Piraten. Zum Auftakt wollen die Netzaktivisten Vorstandsposten neu besetzen. Auch muss ein Nachfolger für den umstrittenen Geschäftsführer Johannes Ponader gefunden werden, der sein Amt aufgibt. Am Wochenende steht die Beratung des Programms für die Bundestagswahl im Herbst im Mittelpunkt. In Umfragen liegen die Piraten deutlich unter der Fünf-Prozent-Marke und würden damit nicht in den Bundestag kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.