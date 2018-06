US-Präsident Obama im Juni erstmals zu Besuch in Berlin

Berlin (dpa) - Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach dem legendären Auftritt von John F. Kennedy kommt nun auch Barack Obama zum ersten Mal als US-Präsident nach Berlin. Auf dem Programm des Arbeitsbesuchs stehen am 18. und 19. Juni unter anderem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck. Nach offiziellen Angaben soll es dabei um einen Ausbau der transatlantischen Beziehungen gehen. Begleitet wird der US-Präsident von seiner Frau Michelle. Für Obama ist dies der erste Berlin-Aufenthalt als amerikanisches Staatsoberhaupt.

Gericht weist auch Befangenheitsantrag Zschäpes zurück

München (dpa) - Im NSU-Prozess hat das Oberlandesgericht München auch den Befangenheitsantrag der Verteidiger von Beate Zschäpe gegen den Vorsitzenden Richter zurückgewiesen. Damit sind beide bisher gestellten Befangenheitsanträge der Verteidigung abgelehnt. Es gebe keine berechtigten Zweifel an der Unparteilichkeit der Richter, heißt es in ähnlicher Form in den beiden Beschlüssen. Zschäpes Verteidiger hatten ihr Ablehnungsgesuch damit begründet, dass der Vorsitzende Richter Manfred Götzl angeordnet hat, auch alle Verteidiger vor jedem Prozesstag zu durchsuchen. Das Gericht sieht darin jedoch keinen Grund für eine Befangenheit.

Merkel will Afghanistan nicht im Stich lassen

Masar-i-Scharif (dpa) - Bei einem Blitzbesuch in Afghanistan hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Land Unterstützung auch nach dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes 2014 angeboten. Sie stellte der Regierung von Präsident Hamid Karsai aber zugleich Bedingungen. Knapp eine Woche nach dem Tod eines deutschen Elite-Soldaten in Afghanistan zollte die Kanzlerin bei einem Truppenbesuch in Kundus den Gefallenen ihren Respekt. Den Tod des Soldaten am vergangenen Samstag nannte sie einen Rückschlag.

Gewerkschaftler Wiesehügel in Steinbrücks Schattenkabinett

Berlin (dpa) - IG-BAU-Chef Klaus Wiesehügel wird Mitglied im Schattenkabinett von SPD-Spitzenkandidat Peer Steinbrück. Der 60-jährige Gewerkschaftler soll die Themen Arbeit und Soziales abdecken und eine Brücke zum Gewerkschaftslager schlagen. Eine SPD-Sprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Wiesehügel war von 1998 bis 2002 Bundestagsabgeordneter. In der SPD zählte er mit zu den schärfsten Kritikern der von SPD-Kanzler Gerhard Schröder eingeleiteten Sozialreformen der Agenda 2010.

Piraten kämpfen gegen Untergang

Neumarkt (dpa) - Schlechte Umfragewerte, monatelange Führungsquerelen und ein Eklat auf offener Bühne: Die angeschlagene Piratenpartei kämpft auf ihrem Parteitag gegen hausgemachte Probleme. In den Bundestagswahlkampf wollen die Piraten aber mit neuer Geschlossenheit ziehen. Die Piraten würden gebraucht, um "Filz und Lobby" bei den etablierten Parteien anzuprangern, sagte der bayerische Spitzenkandidat Bruno Gert Kramm. Die mehr als 1000 versammelten Mitglieder auf dem Parteitag in Neumarkt in der Oberpfalz forderte er zum Kämpfen auf.

Lawrow verteidigt Syrien-Raketendeal

Warschau (dpa) - Russland hat das umstrittene Raketengeschäft mit Syrien verteidigt. Das sei kein Verstoß gegen irgendwelche internationalen Vorschriften, sagte Außenminister Sergej Lawrow bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus Polen und Deutschland in Warschau zu der beabsichtigten Waffenlieferung an Syrien. Bei dem Raketenabwehrsystem S-300 handele es sich um eine Verteidigungswaffe. Bundesaußenminister Guido Westerwelle sagte hingegen: Aus deutscher Sicht sei es erforderlich, dass Waffenlieferungen nach Syrien unterblieben.