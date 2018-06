Belgrad (AFP) Mehr als 3000 Serben haben am Freitag in Belgrad gegen das unter EU-Vermittlung ausgehandelte Abkommen mit dem Kosovo protestiert. Die meisten Demonstranten waren aus dem Nordkosovo angereist und verurteilten die Pläne für eine Normalisierung der Beziehungen als "Verrat". "Wir bleiben in Serbien", skandierten sie, und brachten damit ihre Wut auf eine Aufwertung des Kosovos zum Ausdruck.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.