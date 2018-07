München (SID) - Die fünfmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat sich bei der "Pferd International" in München-Riem auch am Freitag in starker Form präsentiert. Auf der Olympia-Reitanlage entschied die Rheinbergerin einen Tag nach ihrem Sieg im Grand Prix auf Bella Donna auch den Grand Prix Special für sich. Werth siegte mit 75,729 Prozent vor Carola Koppelmann (Warendorf) mit Desperado (72,688) und dem Schweden Patrik Kittel mit Toy Story (72,271).

Zum Auftakt des Finales der Masters-Tour auf Fünf-Sterne-Niveau belegte Werth (73,107) mit Don Johnson im Grand Prix de Dressage als beste Deutsche den vierten Platz. Den Sieg sicherte sich hier die Schwedin Tinne Vilhelmson-Silfven (76,043) vor der Italienerin Valentina Truppa (75,085) mit Eremo del Castegno.