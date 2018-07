Istanbul (AFP) Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat die USA eindringlich zu einem schnellen Handeln im Syrien-Konflikt aufgefordert. Mit dem Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Führung sei die von US-Präsident Barack Obama erklärte "rote Linie" in dem Konflikt längst überschritten, sagte Erdogan in der Nacht zum Freitag in einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC. Zu den Vorwürfen des Giftgaseinsatzes durch die syrischen Regierungstruppen sagte Erdogan, syrische Giftgas-Opfer seien in türkischen Krankenhäusern behandelt worden. Zudem gebe es Geheimdiensterkenntnisse über den Einsatz von rund 200 Raketen mit Giftgas.

