Dhaka (dpa) - Zweieinhalb Wochen nach dem Hauseinsturz in Bangladesch haben Rettungskräfte nach Informationen des lokalen Privatsenders Somoy Television noch eine Überlebende gefunden.

Aufnahmen zeigten, dass die Helfer den Einsatz von schwerem Gerät einstellten und versuchten, zu der Frau im Erdgeschoss vorzudringen.

Nach Angaben des Zentrums für Katastrophenmanagement bargen die Rettungskräfte bis Freitagnachmittag 1043 Leichen aus den Trümmern des Gebäudes. Fast 2500 Menschen wurden verletzt, als das achtstöckige Geschäfts- und Fabrikgebäude in einem Vorort der Hauptstadt Dhaka am 24. April in sich zusammenstürzte.