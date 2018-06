Bad Saulgau (dpa) - Tödliches Ende eines Vatertags-Ausflugs: Ein betrunkener Autofahrer hat gestern Abend bei Bad Saulgau in Baden-Württemberg drei Männer überfahren, die mit einem Bollerwagen unterwegs waren. Ein 37-Jähriger und ein 46 Jahre alter Mann waren sofort tot, teilte die Polizei mit. Der 41-jährige Begleiter kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Er sei aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Der 43-jährige Autofahrer habe die drei Männer, die am rechten Fahrbahnrand unterwegs waren, offenbar übersehen. Er raste ungebremst von hinten in die Gruppe hinein.

