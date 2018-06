New York (AFP) Bei der Entwicklung eines eigenen Smartphones arbeitet Amazon einem Bericht zufolge an einem 3D-Bildschirm. Als Ergänzung zu seinem bisherigen Angebot - dem Lesegerät Kindle und dem Tabletcomputer Kindle Fire - arbeite der Online-Handelsriese an verschiedenen Geräten, berichtete die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Donnerstag. Darunter seien zwei Smartphones, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.